Phillies MLR 5/26 - 5/29/22: TheGoodAbelPainterPhight

Lehigh Valley IronPigs (25-23)

Lehigh Valley 2, Worcester 1 (5/26)

Worcester 16, Lehigh Valley 2 (5/27)

Worcester 2, Lehigh Valley 0 (5/28, F/10)

Worcester 10, Lehigh Valley 2 (5/29)

Cristopher Sanchez - 4 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 5 K, WP, 0 GB, 1 FB

Michael Mariot - 3.2 IP, 7 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 2 K, 2 HR, 3 GB, 3 FB

Ricardo Sanchez - 5 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 5 K, 4 GB, 6 FB

Francisco Morales - 2.1 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, K

Colton Eastman - 2.2 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 K, WP, 4 GB, 1 FB

Matt Vierling - 3 for 18, 2 R, 3B, 4 K

Scott Kingery - 3 for 11, 2B, RBI, 3 BB, 5 K (throwing error)

Darick Hall - 2 for 12, RBI, 4 K

Nick Maton - 0 for 7, 2 K

Reading Fightin Phils (19-26)

Binghamton 6, Reading 4 (5/26)

Binghamton 6, Reading 4 (5/27)

Reading 11, Binghamton 2 (5/28)

Binghamton 9, Reading 7 (5/29)

James McArthur - 6 IP, 4 H, 0 R, BB, 3 K, 9 GB, 4 FB

Noah Skirrow - 5 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 6 K, 7 GB, 1 FB

Ethan Lindow - 1.2 IP, 9 H, 6 R, 6 ER, 1 GB, 2 FB

Erik Miller - 1 IP, 1 H, 0 R, BB, 2 GB, 1 FB

Mickey Moniak - 5 for 14, 2 R, 2B, 3B, 5 RBI, 4 K

Logan O’Hoppe - 3 for 16, 4 R, RBI, 3 BB

Jhailyn Ortiz - 2 for 10, 4 K

Jersey Shore BlueClaws (16-27)

Greenville 7, Jersey Shore 3 (5/26)

Jersey Shore 3, Greenville 2 (5/28, GM1 of DH)

Jersey Shore 5, Greenville 1 (5/28, GM2 of DH, makeup of 5/27 ppd)

Greenville 4, Jersey Shore 2 (5/29)

Cristian Hernandez - 4.2 IP, 7 H, 6 R, 3 ER, BB, 3 K, HR, WP, HBP, 4 GB, 7 FB

Mick Abel - 5 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 7 K, 0 GB, 4 FB

Ben Brown - 5 IP, 1 H, 0 R, BB, 11 K, 2 GB, 2 FB

Matt Russell - 3.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 5 K, WP, 1 GB, 2 FB

Baron Radcliff - 0 for 6, 3 BB, 5 K

Rafael Marchan - 2 for 11, R, 2B, 2 K

Johan Rojas - 3 for 13, 3 R, 2B, 3B, RBI, BB, 4 K, SB

Ethan Wilson - 6 for 12, 2 R, 2B, HR, 4 RBI, BB, 2 K, HBP, 2 SB (throwing error and outfield assist, 3B)

Casey Martin - 2 for 14, R, 3 K, SB

Rixon Wingrove - 3 for 11, 2 HR, 4 RBI, 4 K

Nicolas Torres - 4 for 11, R, 2 K

Uziel Viloria - 1 for 9, BB, 4 K, CS (fielding and throwing errors)

Jared Carr - 3 for 6, R, RBI, 4 BB, 2 K, SB, 2 CS

Carlos De La Cruz - 1 for 3, R, K

DJ Stewart - 0 for 6, RBI, K

Clearwater Threshers (23-21)

Jupiter 9, Clearwater 5 (5/26)

Jupiter 4, Clearwater 2 (5/27)

Clearwater 6, Jupiter 4 (5/28)

Jupiter 5, Clearwater 2 (5/29)

Jordi Martinez - 5 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 6 K, 2 GB, 5 FB

Jean Cabrera - 3 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, K, HR, WP, 2 GB, 3 FB

Andrew Painter - 6 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, BB, 7 K, 4 GB, 4 FB

Matt Osterberg - 4 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, BB, 5 K, HR, 7 GB, 0 FB

Kendall Simmons - 5 for 17, 2 R, 2B, HR, 2 RBI, 2 BB, 4 K, SB (throwing error)

Marcus Lee Sang - 3 for 16, 4 R, 2B, RBI, 3 BB, 5 K

Hao Yu Lee - 3 for 16, 2 R, 2B, HR, 3 RBI, 2 BB, 2 K, HBP

Wilfredo Flores - 7 for 16, 2 R, RBI, 2 K

Micah Yonamine - 1 for 6, RBI, 2 K, HBP (throwing error)

Leandro Pineda - 2 for 10, RBI, 2 BB, 4 K (outfield assists, 1B & 3B)

Erick Brito - 2 for 8, R, K, SB (throwing and fielding errors)

Jamari Baylor - 1 for 11, 2 R, 2B, RBI, 4 BB, 2 K, HBP, SB

Arturo De Freitas - 2 for 7, R, 2B, RBI, BB, K

Albert Jerez - 0 for 3, 2 K

Chris Burke - 1 for 6, BB, 2 K, HBP