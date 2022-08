Phillies MLR 8/4 - 8/7/22: Andrew Painter and Mick Abel are the best 1-2 pitching prospects in baseball

Lehigh Valley IronPigs (58-47)

Lehigh Valley 7, Syracuse 6 (8/4)

Syracuse 6, Lehigh Valley 3 (8/5)

Lehigh Valley 7, Syracuse 4 (8/6)

Syracuse 18, Lehigh Valley 2 (8/7)

Cristopher Sanchez - 4.2 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 K, HBP, 6 GB, 2 FB

Sam Coonrod - 2 IP, 2 H, 1 R, 0 ER

Bailey Falter - 6.1 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, BB, 3 K, 2 HR, 7 GB, 7 FB

Mark Appel - 0.1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, HBP

Francisco Morales - 1 IP, 1 H, 0 R

Ricardo Sanchez - 3 IP, 6 H, 6 R, 6 ER, BB, K, HBP, 1 GB, 6 FB

Dalton Guthrie - 3 for 10, 3 R, 2B, RBI, 2 BB, HBP, SB

Rafael Marchan - 3 for 9, 4 RBI, BB, HBP

Donny Sands - 3 for 13, 2 2B, 3 RBI, BB, K

Scott Kingery - 1 for 12, R, 2B, RBI, 2 BB, 5 K

Reading Fightin Phils (45-57)

Hartford 10, Reading 6 (8/4)

Reading 2, Hartford 1 (8/5)

Reading 5, Hartford 4 (8/6)

Reading 6, Hartford 3 (8/7)

Erik Miller - 3.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 4 K, HBP

Ethan Lindow - 7 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, K, 2 HR, 7 GB, 9 FB

Griff McGarry - 4 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 6 K, HR, 3 GB, 2 FB

Johan Rojas - 3 for 18, 2 R, 3B, RBI, 4 K, 2 SB

Simon Muzziotti - 9 for 16, 7 R, 2B, HR, 2 RBI, 2 BB, K, 3 SB, CS (outfield assist, home)

Vito Friscia - 3 for 10, R, 2B, RBI, BB, 2 K

Carlos De La Cruz - 3 for 15, 2 2B, RBI, 2 K

Jersey Shore BlueClaws (37-65)

Hudson Valley 11, Jersey Shore 7 (8/4)

Jersey Shore 8, Hudson Valley 2 (8/6, GM1 of DH)

Jersey Shore 2, Hudson Valley 0 (8/6, GM2 of DH)

Hudson Valley 5, Jersey Shore 2 (8/7)

Kyle Glogoski - 5 IP, 7 H, 4 R, 4 ER, 2 BB, 5 K, HR, 4 GB, 5 FB

Mick Abel - 6 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 8 K, HBP, 3 GB, 5 FB

Andrew Painter - 7 IP, 2 H, 0 R, BB, 11 K, 6 GB, 4 FB

Marcus Lee Sang - 7 for 16, 5 R, 2B, 2 HR, 3 RBI, 2 K, HBP, SB

Luis Garcia - 3 for 10, 4 R, HR, 2 RBI, 3 BB (fielding and throwing errors)

Ethan Wilson - 7 for 16, 3 R, 2B, 3 RBI, 2 K, SB

Baron Radcliff - 3 for 6, 4 RBI, 3 BB, K

Arturo De Freitas - 1 for 8, RBI, 2 K

Kendall Simmons - 0 for 7, K (fielding error)

Clearwater Threshers (47-54)

Clearwater 1, Tampa 0 (8/5)

Tampa 5, Clearwater 4 (8/6)

Tampa 9, Clearwater 4 (8/7)

Jordi Martinez - 4 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 5 K, 4 GB, 1 FB

Jean Cabrera - 3.2 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 4 BB, 6 K, WP, 1 GB, 2 FB

Gunner Mayer - 3.2 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 4 K, 3 GB, 2 FB

Leandro Pineda - 0 for 6, 3 BB, 2 K (outfield assist, home)

Caleb Ricketts - 3 for 9, 4 K (throwing error and passed ball)

Hao Yu Lee - 3 for 12, 2 RBI, 2 BB, 5 K, CS

Chad Castillo - 0 for 9, 3 K

Troy Schreffler - 2 for 9, R, 2B, RBI, 2 BB, 4 K, 2 HBP, SB

Cade Fergus - 1 for 7, 2 R, BB, 2 K, SB

Jamari Baylor - 1 for 6, 2 R, HR, BB, 4 K, 2 SB (throwing error)

Wilfredo Flores - 1 for 5, K

Erick Brito - 3 for 5, R, RBI, 3 BB, SB, CS

Alexeis Azuaje - 2 for 8, 2B, RBI, 4 K

Ryan Leitch - 0 for 5, 3 K

Matt Alifano - 1 for 5, R, 2 K